Stmicroelectronics: nel IV trimestre ricavi saliti oltre le attese, stima per inizio 2020 più forte del previsto

Valeria Panigada 23 gennaio 2020 - 07:58

MILANO (Finanza.com)

Stmicroelectronics ha riportato una trimestrale migliore delle attese e snocciolato previsioni superiori al previsto. Il gruppo dei semiconduttori ha archiviato il quarto trimestre del 2019 con ricavi pari a 2,75 miliardi di dollari, in aumento del 4% rispetto al corrispondente periodo del 2018 (+8% rispetto ai tre mesi prima), battendo il consensus Bloomberg fermo a 2,68 miliardi. Oltre le aspettative anche l'utile netto pari a 393 milioni di dollari, contro i 337 milioni stimati dagli analisti, sebbene sia sceso del 6% su base annua.Migliore delle attese anche l'outlook per l'inizio 2020. Stmicroelectronics stima per il primo trimestre ricavi netti per 2,36 miliardi di dollari, come valore intermedio, corrispondenti a una crescita anno su anno del 13,7% e ad una flessione del 14,3% rispetto al trimestre precedente. Il mercato aveva previsto una stima di 2,24 miliardi. Per l'intero 2020, il gruppo intende investire circa 1,5 miliardi di dollari in spese in conto capitale a sostegno delle iniziative strategiche e della crescita dei ricavi, "per continuare a procedere verso il raggiungimento, a medio termine, di 12 miliardi di dollari di ricavi".