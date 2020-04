Stm: nel I trimestre ricavi in aumento, ma sotto attese. Utili migliori

Valeria Panigada 22 aprile 2020 - 08:58

MILANO (Finanza.com)

STMicroelectronics (Stm), leader globale nei semiconduttori, ha chiuso il primo trimestre con ricavi pari a 2,23 miliardi di dollari, in aumento del 7,5% rispetto allo stesso periodo del 2019, trainati da maggiori vendite dei nostri prodotti di Imaging e dalla crescita di Analogici e Microcontrollori, in parte controbilanciate dalla diminuzione delle vendite in Automotive, Discreti di Potenza e Digitale. Tuttavia, i ricavi sono stati inferiori alle attese degli analisti, pari a 2,28 miliardi (consensus Factset), e inferiori di circa il 5% al valore intermedio delle previsioni di Stm formulate all’inizio del trimestre, cioé prima che scoppiasse l'emergenza coronavirus nel mondo. “I ricavi sono stati di circa il 5% inferiori al valore intermedio delle nostre previsioni all’inizio del trimestre, in quanto l’epidemia di Covid-19 e le conseguenti misure di contenimento adottate dai governi di tutto il mondo hanno portato difficoltà nelle nostre attività manifatturiere e, specialmente proprio negli ultimi giorni del trimestre, nella logistica", spiega il colosso dei chip. Nel primo trimestre, l'utile netto è salito del 7,9% a 192 milioni di dollari, contro attese ferme a 189 milioni.