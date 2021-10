Stellantis conferma guidance per intero 2021

Daniela La Cava 28 ottobre 2021 - 08:28

MILANO (Finanza.com)

Stellantis ha confermato la guidance per l’intero 2021. Il gruppo nato dalla fusione tra Fca e Psa si attende un margine operativo rettificato di circa il 10%. La stima "presuppone che non vi sia un ulteriore deterioramento nelle forniture di semiconduttori e che non vi siano ulteriori lockdown in Europa e negli Stati Uniti".Nelle aree chiave dell'azienda le prospettive di mercato sono state riviste rispetto al primo semestre 2021, con il Nord America a +5% dal +10%; il Sud America a +15% dal +20%; l'Europa allargata a +5% dal +10% e il Medio Oriente e Africa a +20% dal +15%; mentre India e Asia Pacifico con il +10% e la Cina con il +5% restano invariate.