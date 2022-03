Sole 24 Ore: ricavi 2021 a 203,5 milioni (+6,6%)

Titta Ferraro 16 marzo 2022 - 08:57

MILANO (Finanza.com)

Il Gruppo 24 ORE riporta ricavi in crescita nel 2021. I ricavi consolidati sono stati pari a 203,5 milioni di euro in crescita di 12,6 milioni di euro (+6,6%), di cui i ricavi pubblicitari del Gruppo in crescita di 9,3 milioni di euro (+11,8%). Ricavi da Eventi pari a 6,4 milioni di euro (4,3 milioni di euro nel 2020). I ricavi diffusionali del quotidiano digitale ammontano a 20,9 milioni di euro, in incremento di 1,2 milioni di euro (+6,3%).L'Ebitda lo scorso anno è stato positivo per 11,3 milioni di euro dai 20,1 milioni al 31 dicembre 2020 a causa di include oneri e proventi non ricorrenti principalmente relativi alla ristrutturazione organizzativa. L'Ebit è negativo per 15,3 milioni di euro (positivo per 2,3 milioni al 31 dicembre 2020) che include le svalutazioni da impairment test pari a 6,7 milioni di euro. Il risultato netto è negativo per 21 milioni di euro (negativo per 1 milioni al 31 dicembre 2020).Al netto di oneri e proventi non ricorrenti, l'ebitda è positivo per 22,6 milioni di euro , in miglioramento dai 17,7 milioni al 31 dicembre 2020. L'Ebit è stato positivo per 5 milioni di euro (positivo per 0,6 milioni al 31 dicembre 2020) in miglioramento di 4,4 milioni di euro. Il risultato netto è negativo per 0,7 milioni di euro dai -2,9 milioni al 31 dicembre 2020.