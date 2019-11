Sole 24 Ore: ebitda balza a 10,6 mln nei primi 9 mesi 2019, giù del 4,7% i ricavi

Titta Ferraro 15 novembre 2019 - 08:57

IlGruppo 24 ORE chiude i primi nove mesi del 2019 con un utile netto di 0,5 milioni di euro, l'ebitda sale a 10,6 mln dai -0,2 mln precedenti e presenta un patrimonio netto pari a 37,7 milioni di euro, con un incremento di 1,9 milioni di euro rispetto al patrimonio netto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 che ammontava a 35,8 milioni di euro. Il gruppo editoriale ha conseguito ricavi consolidati pari a 143,2 milioni di euro, in calo del 4,7% rispetto ai primi 9 mesi 2018. Pesa in particolare la diminuzione dei ricavi pubblicitari per 3 milioni di euro (-5,4% da 57 milioni di euro), dei ricavi editoriali di 2,8 milioni di euro (-3,5% da 79,5 a 76,7 milioni di euro) e al calo degli altri ricavi per 1,2 milioni di euro (-8,5% da 13,7 a 12,5 milioni di euro).