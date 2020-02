Sogefi: utile 2019 giù a 3,2 mln, cda non proporrà distribuzione dividendo

Daniela La Cava 24 febbraio 2020 - 17:34

MILANO (Finanza.com)

Sogefi, società del gruppo Cir, ha annunciato di avere archiviato il 2019 con ricavi pari a 1,52 miliardi di euro (-2,2% a cambi costanti), un Ebitda di 174,3 milioni dai 176,1 del 2018 e con un Ebit che passa da 60,1 milioni a 39,6 milioni "dopo i significativi costi di avviamento di nuovi siti produttivi e svalutazioni di attivi". In deciso calo l'utile netto che chiude a 3,2 milioni dai 14 milioni dell'esercizio 2018.Il cda proporrà all’assemblea degli azionisti di non distribuire dividendi. “Sogefi è riuscita in un anno difficile a fare meglio del mercato e a mantenere sostanzialmente stabile la marginalità che, in particolare, ha mostrato un miglioramento nel quarto trimestre e in Europa nell’intero anno", ha dichiarato Mauro Fenzi, amministratore delegato di Sogefi.Tenuto conto del proprio portafoglio di contratti, si legge nella nota, Sogefi prevede un andamento del fatturato sostanzialmente in linea con il 2019 e leggermente superiore al mercato. "Tali previsioni non incorporano gli effetti del Coronavirus; tenuto conto dell’esposizione relativamente contenuta di Sogefi al mercato cinese, il rischio principale è costituito dall’impatto sull’economia mondiale e sulla produzione di auto nel mondo", precisa la società.