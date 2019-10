Sogefi sui massimi di giornata in Borsa, sotto la lente conti primi 9 mesi

Daniela La Cava 25 ottobre 2019 - 13:26

MILANO (Finanza.com)

Sogefi si muove sui massimi di giornata a Piazza Affari, mostrando un rialzo di circa il 3% a 1,313 euro, dopo la pubblicazione dei risultati dei primi 9 mesi del 2019. Nel dettaglio, la società del Gruppo Cir, attiva nel settore automotive, ha chiuso il periodo gennaio-settembre con ricavi pari a 1.149 milioni di euro, in calo del 2,2% a cambi costanti e del 3,2% a cambi storici rispetto al corrispondente periodo del 2018. L’utile netto è sceso a 8,3 milioni rispetto ai 20,4 milioni nei primi nove mesi del 2018, dopo oneri fiscali, spiega la società, per 12,6 milioni nei primi nove mesi del 2019. Sogefi ha visto l’Ebitda calare a 130,7 milioni, rispetto a 141,6 milioni di un anno prima e l'Ebit passare a 37,4 milioni a fronte dei 56,3 milioni dei primi nove mesi del 2018.Commentando i risultati finanziari Laurent Hebenstreit, amministratore delegato di Sogefi, ha dichiarato: “In un terzo trimestre difficile che ha visto per i mercati automobilistici un calo del 3,2% dei volumi, Sogefi ha fatto meglio del mercato raggiungendo un fatturato in linea con l’esercizio precedente e ottenendo un Ebit margin in progressivo miglioramento rispetto ai primi due trimestri”.Sogefi prevede infine per l’ultimo trimestre un andamento delle vendite, in rapporto all’anno precedente, in linea con l’evoluzione del mercato e un Ebit margin in leggero miglioramento rispetto al quarto trimestre del 2018.