Sogefi accelera in Borsa post conti 2021, nominato nuovo cfo

Redazione Finanza 25 febbraio 2022 - 16:23

MILANO (Finanza.com)

Scambi positivi per Sogefi a Piazza Affari, dove mostra un rialzo di oltre il 3%. Stando ai dati preliminari diffusi oggi, la società del gruppo Cir, tra i principali produttori globali di componenti per autoveicoli, ha annunciato di avere registrato nel 2021 ricavi per 1.320,6 milioni di euro, in crescita dell’11% rispetto al 2020, un utile netto da attività operative in continuità per 28,6 milioni rispetto alla perdita di 18,4 milioni nel 2020 e l'utile di 13,8 milioni nel 2019.Il consiglio di amministrazione ha deliberato la nomina, con decorrenza dal 1° maggio 2022, di Olivier Proust quale nuovo chief financial officer (cfo) e investor relator in sostituzione di Yann Albrand che è previsto lasci la società il prossimo 30 aprile.