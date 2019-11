Snam: utile sale a 867 mln nei 9 mesi. Acconto dividendo a 0,095 euro

Daniela La Cava 14 novembre 2019 - 08:37

MILANO (Finanza.com)

Conti in crescita per Snam nei primi nove mesi del 2019. Il gruppo guidato da Marco Alverà ha annunciato di avere registrato nel periodo gennaio-settembre ricavi pari a 1,954 miliardi di euro (+4,3% a/a), un margine operativo lordo (EBitda) di 1,661 miliardi (+4,1%), un utile operativo di 1,125 miliardi (+3,2% a/a) e infine un utile netto che è salito del 9,3% a 867 milioni "a fronte del positivo andamento della gestione operativa, della riduzione degli oneri finanziari e dei maggiori proventi netti da partecipazioni", spiega la società in una nota.Nel periodo in esame Snam ha fatto sapere che gli investimenti tecnici sono stati pari a 650 milioni rispetto ai 564 milioni nei primi nove mesi del 2018, inclusi gli investimenti in innovazione e transizione energetica (Snamtec) di 113 milioni. E' salito l'indebitamento finanziario netto, attestandosi a 11,871 miliardi contro i 11,548 miliardi al 31 dicembre 2018.Il consiglio di amministrazione di Snam ha deliberato la distribuzione agli azionisti di un acconto sul dividendo 2019, pari a 0,095 euro per azione con pagamento a partire dal 22 gennaio 2020, con stacco cedola 20 gennaio e record date 21 gennaio.