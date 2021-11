Snam: utile netto in crescita del 7,4% nei primi nove mesi 2021, acconto dividendo di 0,1048 euro

Titta Ferraro 4 novembre 2021 - 08:53

MILANO (Finanza.com)

Snam chiude i primi 9 mesi del 2021 con ricavi totali per 2.334 milioni di euro, in crescita del 14,9% rispetto ai primi nove mesi 2020. Il margine operativo lordo (EBITDA) adjusted è stato di 1.716 milioni di euro (+2,8%) per effetto dello sviluppo del core business regolato. L'utile netto adjusted di gruppo ha raggiunto i 938 milioni di euro (+7,4%), per effetto della positiva performance operativa, del contributo delle società partecipate e della continua ottimizzazione della gestione finanziaria, con un costo del debito medio inferiore all’1%.L'indebitamento finanziario netto si attesta a 13.806 milioni di euro dai 12.892 milioni di euro al 31 dicembre 2020 in virtù dell’acquisizione della partecipazione in De Nora, per la crescita del piano investimenti, del capitale circolante legato allo sviluppo del business dell’efficienza energetica e per un effetto stagionale dovuto all’attività di bilanciamento;Sulla base dei risultati dei primi nove mesi e delle previsioni per l’intero esercizio 2021, il Consiglio di Amministrazione di Snam ha deliberato la distribuzione agli azionisti di un acconto sul dividendo 2021, pari a 0,1048 euro per azione, con pagamento a partire dal 26 gennaio 2022, con stacco cedola il 24 gennaio e record date 25 gennaio.