Sesa: crescita a doppia cifra nel 1Q, conferma outlook favorevole e incrementa guidance redditività

MILANO (Finanza.com)

I risultati del primo trimestre al 31 luglio 2021 di Sesa vedono una crescita a doppia cifra di ricavi, Ebitda e utile netto (in crescita quasi del 50%).La redditività del Gruppo nel primo trimestre cresce al di sopra delle aspettative e si incrementa di circa 2,5 volte rispetto alla crescita media annuale del periodo 2011-2021 (CAGR Ebitda +13,9 e CAGR EAT +17,5%). Sesa rafforza ulteriormente il proprio posizionamento e prevede una crescita del mercato di riferimento dell'IT nel 2021-2023 del 7,2% medio annuale.Nel trimestre in esame il Gruppo ha beneficiato del contributo derivante dalla crescita per linee esterne, pari a circa il 50% della crescita di periodo, sviluppando competenze e capitale umano che raggiunge un totale di 3.567 dipendenti rispetto a 2.842 al 31 luglio 2020 (+25,5%).Alla luce di tali risultati, Sesa conferma l’outlook favorevole per l’esercizio che si chiuderà il 30 aprile 2022, con una guidance di crescita della redditività di circa il +30% Y/Y, in aumento rispetto a quella precedentemente comunicata pari a circa il +20%, continuando a investire nella crescita sostenibile di lungo termine a beneficio degli esercizi successivi a quello corrente.