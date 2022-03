Sesa: crescita a doppia cifra di ricavi, Ebitda e utile netto nei 9 mesi. Confermata guidance 2022 con Ebitda in crescita del 30%

simone borghi 11 marzo 2022 - 11:21

MILANO (Finanza.com)

Sesa ha chiuso i primo 9 mesi al 31 gennaio 2022 (esercizio 2021-22) che vedono una crescita a doppia cifra di ricavi, Ebitda e utile netto (in crescita di oltre il 40%).I ricavi consolidati (1,76 miliardi, +14,6% a/a) e la redditività (Ebitda, 124,5 milioni, +35,1%) del Gruppo nei nove mesi registrano una performance di crescita ampiamente superiore al track record di lungo termine (2011-2021: ricavi +10,6% ed Ebitda +13,9%).Nel periodo Sesa beneficia della strategia di investimento e focalizzazione sui segmenti di business abilitanti l’innovazione tecnologica (security, business applications, cloud, digital green, digital platforms) e della crescita del mercato italiano IT (+6,8% nel 2022-23, dopo il +7% del 2021).Alla luce dei risultati industriali e finanziari, del contributo atteso dalla leva esterna e dall'andamento favorevole della domanda di servizi digitali, Sesa conferma la guidance per l’intero esercizio al 30 aprile 2022, con una crescita della redditività operativa (Ebitda +30% a/a) e della redditività netta (Group Adjusted EAT +35%). Il Gruppo continuerà ad investire nello sviluppo di competenze digitali, risorse umane e business applications con l’obiettivo di proseguire il proprio track record di crescita di lungo termine negli esercizi successivi a quello corrente, generando valore sostenibile a beneficio di tutti gli stakeholder.