Seco: ricavi trimestrali salgono a 25,2 milioni (+52%)

Daniela La Cava 5 ottobre 2021 - 08:03

MILANO (Finanza.com)

Seco ha annunciato stamattina di avere esaminato i dati gestionali preliminari relativi al periodo intermedio chiuso al 30 settembre 2021. Nel dettaglio, nel terzo trimestre 2021 il totale ricavi e proventi operativi consolidati è stato pari a 25,7 milioni di euro, superiore di 0,7 milioni (+3%) rispetto alla guidance ufficiale sull’andamento del trimestre già comunicata al mercato. In particolare, i ricavi consolidati del terzo trimestre sono cresciuti del 52% a quota 25,2 milioni. "Tale andamento è legato ad un’importante organica crescita registrata nel secondo trimestre nelle aree a più elevato potenziale tra cui gli Stati Uniti, l’Emea e l’Asia Pacific, oltre che da una crescita del business IoT che contribuisce per circa Euro 2,4 milioni nei primi nove mesi dell’anno". "Seco conferma una crescita superiore rispetto al mercato facendo registrare il miglior trimestre della propria storia in termini di volume d’affari", segnala la società tech che si attende di chiudere il 2021 con un totale ricavi e proventi operativi in linea con la guidance ufficiale di 97-102 milioni di euro già comunicata al mercato.