Seco: ricavi ed Ebitda record nel 2021 oltre il consensus, settore con enormi opportunità di crescita

simone borghi 21 marzo 2022 - 11:58

MILANO (Finanza.com)

Il 2021 è stato un anno di importante crescita per Seco, con un significativo aumento dei ricavi di vendita (112,3 milioni di euro, +47,5% rispetto all’esercizio precedente) che superano di oltre 2 milioni la guidance ufficiale e al consensus degli analisti.ed un incremento più che proporzionale dell’Adjusted EBITDA (25,3 mln), in crescita del 58,9% rispetto all’esercizio precedente e superiore rispetto al consensus degli analisti.In particolare, nel corso del quarto trimestre del 2021 i predetti indicatori sono cresciuti del 113,1% (Ricavi di vendita, +50,7% su base organica), 93,4% (Adjusted EBITDA) e 31,7% (Utile netto adjusted) rispetto allo stesso periodo del 2020.Massimo Mauri, ad di Seco, ha dichiarato: “Il modello di business di SECO è in continua evoluzione, il 2021 è stato un anno di trasformazione che proseguirà anche nel 2022. Siamo ottimamente posizionati per beneficiare delle enormi opportunità di crescita che il settore presenterà nei prossimi anni: siamo infatti solo all’inizio di una grande rivoluzione industriale dove l’utilizzo di tecnologie come l’edge computing, l’AI e il 5G trasformerà la maggioranza dei processi industriali”.