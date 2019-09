Sciuker Frames: +51,4% per i ricavi nel I semestre 2019

Daniela La Cava 30 settembre 2019 - 08:53

MILANO (Finanza.com)

Semestrale in crescita per Sciuker Frames. Il consiglio di amministrazione della società campana, quotata sull'Aim Italia e attiva nella produzione e progettazione di finestre ecosostenibili, ha approvato i risultati del primo semestre del 2019 che è stato chiuso con ricavi in rialzo del 51,4% a 6,3 milioni di euro e con un Ebitda che è aumentato del 43,8% a 1 milione.