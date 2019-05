Saras: perdita primo trimestre per 4,1 mln di euro

Daniela La Cava 13 maggio 2019 - 15:13

MILANO (Finanza.com)

Saras archivia il primo trimestre del 2019 con una perdita di 4,1 milioni di euro rispetto al risultato netto per 22,5 milioni riportato nell'analogo periodo nel 2018. Il risultato netto 'comparable' ha registrato una perdita di 40,8 milioni a fronte dei profitti per 8,5 milioni nei primi tre mesi del 2018. Nel trimestre in esame i ricavi sono invece calati del 13% a 2,1 miliardi.In una nota la società informa che "i risultati del primo trimestre 2019 sono influenzati da una grande volatilità del mercato petrolifero. Le sanzioni imposte dall’amministrazione statunitense a Iran e Venezuela ed i tagli produttivi messi in atto dai produttori Opec e dalla Russia hanno limitato la disponibilità di grezzi pesanti ad alto tenore di zolfo. La benzina, dopo una fase di estrema debolezza a inizio anno, ha messo a segno un importante recupero".Il margine operativo lordo (Ebitda) ha invece evidenziato una crescita del 50% a 108,5 milioni (ebitda comparable cala del 68% a 22,8 milioni), mentre il risultato operativo (Ebit) è balzato del 105% a 62,3 milioni (Ebit comparable negativo per 23,4 milioni).