Sanlorenzo: Ebitda 2019 rettificato balza a 66 mln, raggiunti target Ipo

Daniela La Cava 13 febbraio 2020 - 08:02

MILANO (Finanza.com)

Sanlorenzo, il gruppo degli yacht, ha alzato il velo sui risultati preliminari per il 2019. Nel dettaglio, la società ligure che è sbarcata a Piazza Affari a fine 2019 ha annunciato di avere archiviato l'esercizio 2019 con ricavi netti dalla vendita di nuovi yacht a 455,9 milioni di euro, in aumento del 39,3% rispetto ai 327,3 milioni del 2018. In particolare, la divisione yacht ha generato ricavi netti nuovo per 289,9 milioni pari al 63,6% del totale (+41% a/a). Nel periodo in esame l'Ebitda rettificato è stato di 66 milioni, +73,4% rispetto ai 38,1 milioni del 2018.Quanto all'indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2019 è pari a 9,1 milioni rispetto a un indebitamento finanziario netto pro forma al 31 dicembre 2018 di 75,4 milioni, grazie, spiega la società, ai proventi derivanti dall’aumento di capitale legato all’operazione di quotazione, utilizzati per 49,1 milioni per rimborsare finanziamenti a medio-lungo termine. Il backlog ha registrato una ulteriore crescita al 31 gennaio 2020, raggiungendo 482,9 milioni ."Siamo molto soddisfatti dei risultati preliminari esaminati che confermano il raggiungimento dei target indicati in fase di Ipo posizionandosi nella fascia alta delle previsioni. Tutte le divisioni del Gruppo hanno registrato un andamento positivo, con un importante incremento delle vendite all’estero come era nelle strategie", ha dichiarato Massimo Perotti, Presidente Esecutivo del gruppo.La società ha infine fatto sapere di avere approvato la proposta di adozione del piano di stock option per il 2020 riservato agli amministratori esecutivi e ai dipendenti chiave di Sanlorenzo e delle sue controllate.