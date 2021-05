Salvatore Ferragamo: ricavi trimestrali in rialzo del 10%, forte l'area asiatica

Redazione Finanza 11 maggio 2021 - 18:02

Salvatore Ferragamo ha riportato nel primo trimestre dell'anno ricavi pari a 245 milioni, in crescita del 10,3% (+13% a cambi costanti) rispetto al primo trimestre 2020, sostenuti soprattutto dall'area Asia Pacifico che si riconferma il primo mercato in termini di ricavi per il gruppo del lusso, in aumento del 50,6%. Il risultato operativo (Ebit) è stato positivo per 7 milioni contro i -36 milioni dell'anno precedente. L'utile netto è stato sostanzialmente in pareggio (-0,6 milioni di euro), in miglioramento rispetto al rosso di 41 milioni del primo trimestre 2020, mentre l’utile netto di pertinenza del gruppo risulta negativo per 1 milione (-39 milioni di euro nell'anno prima).