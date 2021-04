Saipem: ricavi giù del 25,5% a 1,618 mld nel I trimestre, perdita cala a 120 mln

Daniela La Cava 28 aprile 2021 - 08:48

MILANO (Finanza.com)

Saipem ha annunciato stamattina i risultati del primo trimestre 2020 che vedono i ricavi calare del 25,5% a 1,618 miliardi di euro contro i 2,172 miliardi dei primi tre mesi del 2020 (consensus Bloomberg a 1,92 miliardi). Calo a doppia cifra per il margine operativo lordo (Ebitda) che è sceso del 69,6% a 73 milioni, mentre l'Ebitda adjusted è scivolato del 63,3% a 88 milioni contro i 125,4 del consensus Bloomberg. Il risultato operativo (Ebit) è negativo per 49 milioni (-72,3%). "Le performance di Saipem nel primo trimestre del 2021 risultano ancora condizionate dall’emergenza pandemica e risentono di un rallentamento di attività e della rimodulazione dei piani di esecuzione dei progetti in alcune aree del mondo", sottolinea Saipem nella nota odierna.Nel trimestre in esame la perdita è stata pari a 120 milioni di euro contro il rosso di 269 milioni di un anno fa. In termini adjusted, ovvero al netto delle poste non ricorrenti, la perdita si è attestata a 105 milioni rispetto al rosso di 9 milioni nei primi mesi dell'anno passato.Nel primo trimestre dell'anno gli investimenti tecnici sono saliti a 67 milioni contro i 59 milioni nel primo trimestre del 2020, mentre l'indebitamento finanziario netto comprensivo di lease liability Ifrs16 è stato pari a 1.448 milioni dai 1.226 milioni di euro al 31 dicembre 2020. Inoltre, grazie a un buon livello di acquisizione di nuovi contratti nel primo trimestre del 2021 per circa 1,6 miliardi e pari ai ricavi del periodo, il portafoglio ordini si mantiene al livello record di oltre 25 miliardi e ben diversificato.