Saipem: perdita netta 2020 per 1.136 mln contro utile 2019, -19,3% per i ricavi

Daniela La Cava 25 febbraio 2021 - 09:09

MILANO (Finanza.com)

Il consiglio di amministrazione di Saipem ha ieri esaminato il preconsuntivo consolidato del gruppo al 31 dicembre 2020 che vede i ricavi scivolare del 19,3% a 7.342 milioni di euro contro i 9.099 milioni nel 2019, di cui 1.962 milioni nel quarto trimestre. Nel periodo in esame il gruppo attivo nel settore dei servizi petroliferi ha inoltre registrato una perdita netta di 1.136 milioni rispetto all'utile di 12 milioni nel 2019, mostrando un rosso di 120 milioni nel quarto trimestre 2020. Ed è negativo anche il risultato netto adjusted che ha mostrato una perdita di 268 milioni rispetto ai profitti di 165 milioni nel 2019), di cui perdita di 58 milioni nel quarto trimestre. Numeri in calo anche a livello di Ebitda che si è attestato a 428 milioni dai 1.146 milioni del 2019), in versione adjusted è sceso a quota 614 milioni rispetto ai 1.226 milioni dell'esercizio passato. L'Ebit è negativo per 845 milioni contro utile di 456 milioni nel 2019), mentre in versione rettificata si è attestato a 23 milioni in flessione rispetto ai 609 milioni.