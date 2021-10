Saipem: nel III trimestre ricavi in aumento del 9%, ma delude l'Ebitda rettificato

Valeria Panigada 28 ottobre 2021 - 09:24

MILANO (Finanza.com)

Nel terzo trimestre dell'anno Saipem ha riportato ricavi pari a 1,9 miliardi di euro, in crescita del 9,3% rispetto al corrispondente periodo del 2020, ma leggermente sotto le attese degli analisti ferma a 2 miliardi. Ma a deludere maggiormente è stato l'Ebitda adjusted, negativo per 25 milioni, in deciso peggioramento rispetto ai +136 milioni dell'anno prima ma in miglioramento rispetto al secondo trimestre 2021 (era -354 milioni). Gli analisti si aspettavano un Ebitda adjusted positivo per 86,8 milioni.I risultati, precisa Saipem, risentono ancora del protrarsi della difficile situazione congiunturale causata dall’emergenza pandemica e dei rallentamenti legati a specifici progetti. L’outlook per la seconda metà del 2021 prevede ricavi per circa 4,5 miliardi, Ebitda adjusted positivo e investimenti tecnici attesi per circa 250 milioni.