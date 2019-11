Safilo: vendite trimestrali in crescita, l'11 dicembre il nuovo piano. Titolo balza in avanti (+7%)

Valeria Panigada 13 novembre 2019 - 09:31

MILANO (Finanza.com)

Balzo in avanti del titolo Safilo a Piazza Affari dopo i dati sulle vendite. In una seduta intonata al ribasso, l'azione sale di oltre 7 punti percentuali a quota 1,09 euro. Il gruppo degli occhiali ha riportato nel terzo trimestre del 2019 vendite pari a 212,8 milioni di euro, in crescita del 2,2% a cambi correnti e sostanzialmente in linea con l’anno precedente a cambi costanti (+0,1%).La performance trimestrale è stata influenzata dalla prevista diminuzione, a partire dalla seconda parte dell’anno, del business relativo all’accordo di produzione con Kering, mentre i ricavi wholesale hanno registrato una crescita del 5,2% a cambi correnti e del 2,8% a cambi costanti. Il risultato è stato determinato da una crescita a doppia cifra dei ricavi nel mercato europeo, nonchè dalla crescita a doppia cifra dei principali canali di vendita dell’area asiatica così come dei principali mercati dell’America Latina. Il business in Nord America ha invece registrato un calo del 7,7% a cambi costanti, dovuto principalmente al progressivo consolidamento di tutte le attività logistiche nordamericane presso il nuovo magazzino di Denver.In occasione dei conti, Safilo ha fatto sapere che intende presentare un nuovo piano industriale il prossimo 11 dicembre nel corso di una presentazione al mercato finanziario.