Saes Getters: utile sale a 8,7 mln nel terzo trimestre, +16,4% per i ricavi

Daniela La Cava 14 novembre 2019 - 16:53

MILANO (Finanza.com)

Saes Getters prosegue la sua corsa rialzista a Piazza Affari, dove il titolo mostra una crescita di circa il 3% a 28,4 euro (vicino ai massimi di giornata). Il gruppo di Lainate, quotato sullo Star di Borsa Italiana, ha presentato i risultati del terzo trimestre che vedono i ricavi consolidati salire del 16,4% a 49 milioni di euro e il fatturato complessivo del gruppo attestarsi a 52,2 milioni (+15,6%). Nel penultimo trimestre dell'anno l'utile netto consolidato si è attestato a 8,7 milioni, più che triplicato rispetto ai 2,3 milioni dell'analogo periodo nel 2018, mentre l'Ebitda è salito a 11,9 milioni dai 7,7 milioni registrati un anno prima."I risultati del terzo trimestre confermano le attese in tutti i settori e va segnalata l’ottima performance del comparto SMA Medicale, la cui crescita è stata superiore a quella del settore di riferimento", ha dichiarato Massimo della Porta, presidente di Saes Getters, sottolineando che "rimangono positive le aspettative per l’ultima parte dell’anno e cauto l’ottimismo per il medio periodo a causa delle incertezze e delle tensioni su scala internazionale. Siamo particolarmente soddisfatti per i recenti sviluppi nel settore del packaging".