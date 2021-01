STMicroelectronics: utile IV trimestre sale a 582 mln $, stime per inizio 2021 oltre le attese

Titta Ferraro 28 gennaio 2021 - 08:20

MILANO (Finanza.com)

STMicroelectronics chiude il quarto trimestre 2020 con un utile netto di 582 milioni di dollari, in crescita rispetto ai 392 mln dello stesso periodo del 2019.I ricavi sono saliti a 3,235 mld dai 2,754 mld del IV trimestre 2019. Il Margine lordo è stato del 38,8% dal 39,3% precedente. Il free cash flow risulta pari a 512 milioni di dollari (461 milioni di dollari nello stesso trimestre del 2019). Sull'intero 2020 l'utile netto è 1,106 mld (da 1,032 mld nel 2019), con ricavi netti per 10,219 mld (9,556 mld nel 2019) e Margine lordo al 37,1% (38,7% in 2019).Il colosso dei semiconduttori stima per il trimestre in corso ricavi netti a 2,93 mld (stime consensus Bloomberg erano 2,61 mld), margine lordo al 38,5% (consensus 37,7%).