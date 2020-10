STMicroelectronics: ricavi trimestrali oltre le attese, previsti a 9,65 mld dollari nel 2020

Valeria Panigada 1 ottobre 2020 - 09:07

MILANO (Finanza.com)

STMicroelectronics, leader globale nei semiconduttori, ha anticipato che i suoi ricavi netti preliminari per il terzo trimestre, conclusosi il 26 settembre, sono sopra le aspettative formulate a luglio. Nello specifico, ammontano a 2,67 miliardi di dollari, in aumento del 27,8% su base sequenziale. La previsione precedente per i ricavi netti del terzo trimestre era di 2,45 miliardi di dollari, pari a un incremento del 17,4% su base sequenziale.I principali fattori che hanno contribuito a questo risultato, spiega STMicroelectronics, sono stati la marcata accelerazione della domanda di prodotti Automotive e di Microcontrollori, così come i programmi già in corso con clienti nella Personal Electronics. Alla luce di questa performance, il gruppo dei chip ora si aspetta per l’esercizio 2020 ricavi superiori a 9,65 miliardi di dollari. Ulteriori dettagli sul terzo trimestre e sulla guidance per il quarto trimestre verranno forniti in occasione della conference call, in programma il 22 ottobre. Stm pubblicherà i risultati del terzo trimestre giovedì 22 ottobre.