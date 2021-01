STM: ricavi 4° trimestre a 3,24 mld $, oltre la guidance

Titta Ferraro 8 gennaio 2021 - 08:38

MILANO (Finanza.com)

STMicroelectronics ha riportato i risultati preliminari del 4° trimestre 2020. I ricavi trimestrali si attestano a 3,24 miliardi di dollari, , in aumento del 21,3% sequenzialmente e al di sopra della sua previsione di 2,99 miliardi grazie alle dinamiche di mercato migliori del previsto per tutto il trimestre. I ricavi dell'intero 2020 hanno raggiunto 10,22 miliardi, in aumento del 6,9% rispetto al 2019."I nostri programmi per i clienti impegnati nell'elettronica personale, nonché la continua accelerazione della domanda, in particolare di prodotti automobilistici e microcontrollori, sono stati i fattori principali che hanno contribuito a questo risultato", ha dichiarato Jean-Marc Chery, ceo diSTM. I risultati completi del 4° trimestre saranno diffusi il 28 gennaio.