Risanamento: utile 2019 a 4 mln contro perdita da 25,1 mln nel 2018

Daniela La Cava 4 febbraio 2020 - 08:59

MILANO (Finanza.com)

Risanamento ha approvato i risultati finanziari per il 2019, che vedono l'utile netto consolidato positivo per 4 milioni in netta controtendenza rispetto alla perdita di 25,1 milioni registrata nell’esercizio precedente. La società spiega che "l’evento principale - di natura straordinaria e non ricorrente - che ha contribuito al conseguimento di tale risultato è costituito dall’operazione di cessione del complesso immobiliare locato a Sky avvenuta lo scorso 2 ottobre". Nel 2019 la posizione finanziaria netta negativa consolidata è stata pari a 455,4 milioni, in miglioramento rispetto i 664,4 milioni dell’esercizio precedente.Sotto il profilo strategico, si legge ancora nel comunicato di Risanamento, lo sviluppo della iniziativa immobiliare Milano Santa Giulia in Milano potrà nell’esercizio 2020 beneficiare dell’evento dello scorso 24 giugno, quando il Comitato Internazionale Olimpico ha assegnato l’organizzazione dei giochi olimpici invernali del 2026 alle città di Milano e Cortina confermando lo svolgimento delle gare di Hockey su ghiaccio nell’arena prevista dalla Variante al progetto di sviluppo dell’area nord di Milano Santa Giulia in corso di approvazione.