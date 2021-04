Repower: solido risultato netto nel 2020, Ebit Italia +46% a/a. Proposto dividendo da 3 franchi

simone borghi 12 aprile 2021 - 12:23

MILANO (Finanza.com)

Repower ha registrato un risultato positivo nel 2020, mettendo in archivio un anno di successi in termini operativi, nonostante la pandemia. Rispetto all'esercizio precedente, il risultato operativo (EBIT) ha registrato un incremento del 23% a 71,9 milioni di euro, in crescita anche quest’anno rispetto all'anno precedente.Nonostante l'aumento dell'EBIT, l'utile del Gruppo è calato a 38,5 milioni(-15%), principalmente a causa di perdite fiscali portate a nuovo. I ricavi complessivi del Gruppo Repower, pari a 1,6 miliardi, sono stati inferiori del 7,6% rispetto ai ricavi dell’esercizio precedente.Il segmento "Mercato Italia" ha aumentato l’EBIT di 21,2 milioni di euro, ovvero del 46% da 45,7 a 66.9 milioni.Il cda propone all’Assemblea del 19 maggio 2021 la distribuzione di un dividendo pari a 3,00 franchi svizzeri per azione.Per il 2021 Repower attende una ripresa della situazione economica in Svizzera e in Italia. In particolare, l’attività di vendita in Italia dovrebbe beneficiare di questa crescita.