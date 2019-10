Recordati: utile netto sale del 6,6% nei primi 9 mesi, acconto dividendo a 0,48 euro

Daniela La Cava 31 ottobre 2019 - 13:44

MILANO (Finanza.com)

Risultati in crescita per Recordati nei primi 9 mesi dell'anno. Il gruppo farmaceutico ha registrato nel periodo gennaio-settembre un utile netto in aumento del 6,6% a 253,7 milioni di euro, mentre i ricavi hanno mostrato un aumento dell'8,6% a 1.100,4 milioni. Migliora anche l'Ebitda che si attesta a 409,6 milioni (+7,8%) e l'utile operativo che raggiunge 353,5 milioni (+4,9%). Recordati precisa che la posizione finanziaria netta al 30 settembre 2019 evidenzia un debito netto di 498,7 milioni che si confronta con un debito netto di 588,4 milioni al 31 dicembre 2018.Il consiglio di amministrazione ha deliberato di distribuire agli azionisti un acconto sul dividendo relativo all’esercizio 2019 pari a € 0,48 (al lordo delle ritenute di legge) per ciascuna azione in circolazione alla data di stacco della cedola, escluse quindi le azioni proprie in portafoglio della società a tale data. L’acconto sul dividendo 2019, si legge in una nota, sarà posto in pagamento a decorrere dal 20 novembre 2019 (record date 19 novembre 2019), con stacco della cedola n. 24 in data 18 novembre 2019.