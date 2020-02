Recordati: utile netto 2019 sale a 368,9 mln. Target 2020 prevedono ulteriore crescita ricavi ed Ebitda

Daniela La Cava 14 febbraio 2020 - 14:44

MILANO

Nel 2019 Recordati ha registrato un utile netto pari a 368,9 milioni di euro, in crescita del 18,1% rispetto al 2018, con un’incidenza sui ricavi del 24,9%, "significativamente superiore rispetto a quella dell’anno precedente quale conseguenza della crescita del risultato operativo e del beneficio fiscale derivante dal 'Patent box' concordato con le autorità fiscali italiane nel mese di dicembre 2019". Il beneficio totale è di 35,3 milioni di cui 27 milioni relativi agli anni precedenti e 8,3 milioni relativo al 2019. Se si esclude il beneficio relativo agli anni precedenti l’utile netto sarebbe di 341,9 milioni (+9,4%). In crescita anche i ricavi consolidati che si sono attestati a 1.481.8 milioni (+9,6%). Si tratta dei risultati preliminari.Per quanto riguarda gli obiettivi per l’anno 2020 è attesa una ulteriore crescita di ricavi ed dell'Ebitda in linea con i target del piano triennale. "Nei prossimi anni continueremo il nostro sviluppo sia attraverso la crescita organica sia attraverso una strategia di acquisizioni, mirata al rafforzamento del nostro portafoglio prodotti e al potenziamento ulteriore della nostra pipeline, specialmente nel campo delle malattie rare", dichiara l'a.d. Andrea Recordati, sottolineando che "il 2020 sarà un anno importante di investimenti in queste nuove opportunità e di continua crescita, nel quale prevediamo di realizzare ricavi compresi tra 1.550 milioni e 1.580 milioni, un Ebitda tra 580 e 590 milioni, un utile operativo tra 490 e 500 milioni e un utile netto compreso nel range 360 e 370 milioni".