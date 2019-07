Recordati: risultati economici in crescita nel primo semestre, aggiorna obiettivi 2019

simone borghi 30 luglio 2019 - 14:27

MILANO (Finanza.com)

Recordati archivia il primo semestre 2019 con ricavi netti consolidati pari a 743,3 milioni di euro, in crescita del 6,8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. In aumento anche l’Ebitda (+7,4% a 279,3 milioni) e l’utile operativo (+4,6% a 242,6 milioni). Il conte economico si chiude con un utile netto di 174,3 milioni, +6,1% rispetto al primo semestre 2018. La posizione finanziaria netta è negativa (debito netto) per 610,9 milioni.Recordati ha deciso di aggiornare la guidance per l’anno in corso. “Tenuto conto del positivo andamento del primo semestre e del contributo dei nuovi prodotti acquisiti (Signifor, Signifor LAR e osilodrostat), sono state riviste le nostre previsioni economiche per l’anno 2019. Prevediamo, quindi, di realizzare ricavi compresi tra 1.460 milioni e 1.480 milioni, un Ebitda compreso tra 535 e 545 milioni, un utile operativo compreso tra 460 e 470 milioni e un utile netto compreso tra 330 e 335 milioni” ha dichiarato l’ad Andrea Recordati.Nessuna reazione da parte del titolo a Piazza Affari che scambia molto vicino ai valori della vigilia a quota 40 euro.