Rcs balza di quasi il 6% in Borsa, conti 2021 in crescita. Proposto dividendo a 0,06 euro

Redazione Finanza 21 marzo 2022 - 14:43

MILANO (Finanza.com)

Scambi in rialzo per Rcs a Piazza Affari, dove avanza di quasi il 6% dopo la pubblicazione dei conti per il 2021 "in forte crescita rispetto all’anno precedente". Il gruppo editoriale ha annunciato di avere chiuso il 2021 con un utile netto pari a 72,4 milioni di euro rispetto ai 31,7 milioni nel 2020 e con l'Ebitda di 144,5 milioni dagli 86 milioni di un anno fa e l'Ebit pari a 96 milioni contro i 35,4 milioni nel 2020. Nel periodo in esame i ricavi consolidati di Rcs sono saliti del 12,9% a 846,2 milioni, con i ricavi digitali che rappresentano il 24,2% del totale. Il consiglio di amministrazione ha proposto la delibera di distribuzione di un dividendo di 0,06 euro per azione.