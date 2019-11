Rai Way: utile sale a 49,7 mln nei 9 mesi, confermata guidance 2019

Daniela La Cava 15 novembre 2019 - 07:55

MILANO (Finanza.com)

Rai Way ha approvato i risultati dei primi 9 mesi del 2019 che vedono i ricavi salire dell'1,5%, a 165,7 milioni rispetto ai 163,3 milioni dell’anno precedente, l’Ebitda si è attestato a 100,5 milioni in miglioramento del 3,3% rispetto all’anno prima e l'utile operativo è salito del 6,2% a 70,4 milioni. In rialzo anche l'utile netto pari a 49,7 milioni dai 47,2 milioni del corrispondente periodo nel 2018, anche questo cresciuto di quasi il 6% (5,6%) rispetto all’anno prima. Conferma della guidance, con la società che si attende "un’ulteriore crescita organica dell’Ebitda rettificato e investimenti di mantenimento in rapporto ai ricavi core sostanzialmente in linea con il valore del 2018".