Rai Way: utile netto 2020 in lieve rialzo a 64 milioni, cedola di 23,85 centesimi

Redazione Finanza 18 marzo 2021 - 16:35

MILANO (Finanza.com)

Rai Way chiude il 2020 con ricavi core a 224,5 milioni di euro, in crescita dell'1,4% rispetto al 2019. In lieve crescita anche l'ebitda adjusted a 136,1 mln (+3,7%), mentre l'utile operativo (EBIT) scende a 89,4 mln (-0,8%. In moderato rialzo l'utile netto a 64 mln (+1%). Proposto un dividendo di 23,85 €cent/azione, corrispondente ad un valore complessivo in linea con l’Utile netto 2020 e ad un dividend yield del 5%. “Nonostante il contesto senza precedenti che ha caratterizzato l’esercizio 2020, i risultati registrati si sono rivelati al di sopra delle aspettative, con un miglioramento tangibile dell’ebitda e una forte generazione di cassa, consentendoci di confermare le linee e gli obiettivi del Piano Industriale, su cui siamo pienamente impegnati anche attraverso l’impostazione dei nuovi servizi e la trasformazione digitale del modello operativo", commenta Aldo Mancino, Amministratore Delegato di Rai Way.