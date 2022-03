Prada: forte crescita delle vendite retail e on line, aumentano profittabilità e generazione di cassa nel 2021

simone borghi 14 marzo 2022 - 15:05

MILANO (Finanza.com)

Prada ha chiuso l’esercizio 2021 con ricavi netti pari a 3.366 milioni di euro, in crescita del 41% verso il 2020 e dell’8% verso il 2019 (+16% nel secondo semestre rispetto al 2019). I ricavi Retail sono cresciuti a doppia cifra (+40% verso il 2020, +15% verso il 2019), sostenuti dalle vendite a prezzo pieno e in forte accelerazione (+24%) nel quarto trimestre rispetto al 2019. Le vendite Wholesale sono salite del 41% verso il 2020 ma in calo del 29% verso il 2019. Ottima performance registrata su tutte le categorie di prodotto con un’importante crescita delle vendite on line, pari a 5 volte i volumi del 2019. Gross margin è stato pari al 75,7% e l’Ebit di 489 milioni (pari al 14,5% dei ricavi). Entrambi in netto miglioramento nel secondo semestre: Gross margin al 76,8% ed Ebit al 17,4%. Il risultato netto di Gruppo si è attestato a 294 milioni, pari all’8,8% dei ricavi.Dal lato patrimoniale, miglioramento del Capitale Circolante Netto (in diminuzione del 10% rispetto al 2020), grazie all’efficiente gestione della supply chain. La forte generazione di cassa (751 milioni di flusso di Cassa Operativo) ha permesso il raggiungimento di una Posizione Finanziaria Netta ampiamente positiva di 238 milioni (a fronte di 216 milioni di capex), in significativo miglioramento rispetto ai -311 milioni a dicembre 2020.