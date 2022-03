Poste Italiane: utile netto record a 1,6 mld nel 2021 (+31%), +6,6% per i ricavi

Daniela La Cava 23 marzo 2022 - 08:24

MILANO (Finanza.com)

Risultati 2021 al di sopra degli obiettivi del piano “24SI” per Poste Italiane. Il gruppo guidato da Matteo Del Fante ha annunciato stamattina di avere chiuso il 2021 con un utile netto record in crescita del 31% a 1,6 miliardi di euro, nel solo quarto trimestre gli utili sono aumentati del 31,7% a 405 milioni (meglio del consensus Bloomberg di 396 milioni). Nel periodo in esame i ricavi hanno invece registrato un aumento del 6,6% a 11,2 miliardi "in anticipo rispetto agli obiettivi originari del piano '24SI', mentre il risultato operativo (Ebit) è salito del 21,1% a 1,8 miliardi (nel quarto trimestre il dato ha però mostrato una flessione del 17,6% a 230 milioni).