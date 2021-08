Poste Italiane: utile e ricavi in crescita a doppia cifra nel II trimestre

Valeria Panigada 4 agosto 2021 - 08:07

MILANO (Finanza.com)

Risultati in crescita a doppia cifra per Poste Italiane che nel secondo trimestre dell'anno riporta ricavi pari a 2,8 miliardi di euro, in aumento del 19% rispetto al corrispondente periodo del 2020, grazie al recupero dell'attività corrispondenza che si somma a una crescita dei pacchi, mentre i servizi assicurativi e pagamenti e mobile salgono in modo costante. Il risultato operativo (Ebit) si attesta a 429 milioni, evidenziando un progresso del 32%, supportato dalla crescita della corrispondenza e dei pacchi e dai pagamenti con carta. L'utile netto è così salito del 36% a 326 milioni.