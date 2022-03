Poste Italiane: dividendo 2021 rivisto al rialzo a 0,59 euro (+21% a/a)

Daniela La Cava 23 marzo 2022 - 08:32

MILANO (Finanza.com)

Poste Italiane ha rivisto al rialzo il dividendo sul risultato dello scorso anno a 0,59 euro, registrando una crescita del 21% rispetto al 2020, un anno in anticipo rispetto alla precedente politica prevista nel piano strategico “24SI”. "La crescita annuale si attesta ora al 7%, rispetto al 6% originario, riflettendo una solida performance delle attività sottostanti", segnala la società in una nota."Intendiamo proporre un aumento del dividendo da 0,486 euro per azione dell'anno precedente a 0,59 euro per azione quest'anno, anticipando il dividendo per azione originariamente previsto per il 2022 e migliorando ulteriormente la nostra generosa politica di dividendi", sottolinea l'amministratore delegato del gruppo Matteo Del Fante.