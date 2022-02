Portobello: ricavi oltre 88 mln nel 2021, +38% con +105% per la divisione retail

simone borghi 2 febbraio 2022 - 10:09

MILANO (Finanza.com)

Portobello continua la fase di forte crescita registrando un valore della produzione consolidato per l’esercizio 2021 di 88,4 milioni di euro (+38% rispetto a 64 milioni al 31 dicembre 2020).Il fatturato netto consolidato è pari a 85,5 milioni al 2021 per area di business. Nel 2021 il settore Media in particolare ha visto crescere il fatturato del 27% arrivando a 54,5 milioni (43 milioni al 31 dicembre 2020) mentre il B2C (Retail) è cresciuto del 105% fino a 11,5 milioni (5,6 milioni al 31 dicembre 2020); il segmento B2B è cresciuto anch’esso del 38% arrivando a 19,5 milioni (14 milioni al 31 dicembre 2020).Roberto Panfili, Co-founder e COO di Portobello, ha dichiarato: “Gli ottimi risultati economico-finanziari raggiunti nel 2021, corroborati da un aumento del valore del titolo del 180%, confermano ancora una volta un trend positivo di crescita in virtù del modello di business solido e delle strategie di medio-lungo periodo implementate che hanno portato la divisione retail a crescere del 105%.”