Pirelli accelera al rialzo post conti, Equita alza target a 6,2 euro

Daniela La Cava 6 agosto 2021 - 10:04

MILANO (Finanza.com)

L'ultima seduta della settimana parte in deciso rialzo per Pirelli in scia ai risultati semestrali. Il titolo del big degli pneumatici avanza di circa il 3,7% a quota 5,278 euro all'indomani dei conti del semestre che vedono l'utile netto salire a 131,6 milioni di euro contro il rosso di 101,7 milioni.Nel semestre in esame i ricavi sono stati pari a 2,56 miliardi di euro, in rialzo del 41,2% rispetto al primo semestre 2020 (con una variazione organica del 45,3%) e i ricavi High Value hanno raggiunto il 71,9% dei ricavi totali (70,8% nel primo semestre del 2020). Positivo anche l'andamento dei volumi nel primo semestre (+42,3%) che riflette la ripresa della domanda, dai minimi toccati nel secondo trimestre 2020, e il guadagno di quota di mercato sia sull'High Value sia sullo Standard (crescita dei volumi rispettivamente +46,3%, +38,3%). Nel solo secondo trimestre 2021 il risultato netto è stato pari a 89,4 milioni di euro rispetto alla perdita di 140,2 milioni nel secondo trimestre 2020, mentre i ricavi sono cresciuti del 72,6% a 1.320,1 milioni di euro rispetto al secondo trimestre 2020 (+73,9% la variazione organica escludendo l’effetto cambi/iperinflazione Argentina pari a -1,3%). Con un flusso di cassa netto ante dividendi positivo per 172,5 milioni (-4 milioni nel secondo trimestre 2020 e +72,4 milioni nel secondo trimestre 2019)."Risultati supportati dalla generale ripresa della domanda e dai programmi chiave del piano industriale 2021-2022/2025", precisa il gruppo.Post risultati gli analisti di Equita hanno alzato del 5% il target price su Pirelli a 6,2 euro e hanno confermato la raccomandazione buy.