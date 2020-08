Piquadro: fatturato trimestrale scende a 12,2 mln, sotto peso Covid

Daniela La Cava 6 agosto 2020 - 14:10

MILANO (Finanza.com)

Piquadro ha annunciato di avere chiuso il primo trimestre dell'esercizio 2020/2021 (concluso a fine giugno) con un fatturato consolidato pari a 12,2 milioni di euro, in flessione del 63,5% su base annua. La posizione finanziaria netta rettificata è stata positiva e pari a circa 4,6 milioni rispetto alla posizione finanziaria netta adjusted positiva di 17,6 milioni registrata al 30 giugno 2019.I risultati di vendita del periodo, si legge nella nota del gruppo, sono duramente influenzati dalle misure introdotte dalle autorità pubbliche e governative dei Paesi colpiti dall’emergenza volte al contenimento della diffusione del virus “Covid-19”. In particolare, il primo trimestre ha subito la temporanea chiusura di oltre il 90% della rete distributiva per circa due mesi congiuntamente al divieto e/o limitazione alla mobilità e alla circolazione di persone e beni e alla chiusura delle attività commerciali e di vendita al pubblico (cd. lockdown), impattando, in modo eccezionalmente negativo, anche sui flussi turistici in tutto il mondo.