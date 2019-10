Piquadro: fatturato semestrale sale a 77,86 mln

Daniela La Cava 29 ottobre 2019 - 15:47

MILANO (Finanza.com)

Fatturato semestrale in crescita per Piquadro. Il gruppo che produce e distribuisce articoli di pelletteria ha chiuso il primo semestre dell'esercizio 2019/2020 con ricavi pari a 77,86 milioni di euro, in rialzo del 16,9% rispetto all'analogo periodo dell'esercizio passato chiuso a 66,58 milioni. "L'aumento dei ricavi - precisa la società in una nota - è stato determinato dal consolidamento integrale dei sei mesi della Maison Lancel nonché dall'incremento del 10,2% delle vendite a marchio Bridge e del 3% delle vendite a marchio Piquadro".Nonostante i ricavi in rialzo, debolezza per il titolo Piquadro che cede lo 0,87% a 2,29 euro a Piazza Affari.