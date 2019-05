Pininfarina perde quasi il 4% in Borsa, pesa trimestrale

Daniela La Cava 13 maggio 2019 - 11:16

MILANO (Finanza.com)

Accelerazione al ribasso a Piazza Affari per Pininfarina che cede quasi il 4% dopo la pubblicazione dei conti trimestrali. Il gruppo chiude i primi tre mesi dell'anno con un utile in flessione a 0,4 milioni a fronte dei 2,1 milioni registrati al 31 marzo 2018. In contrazione anche il valore della produzione che si è attestato a 25,2 milioni di euro (-11%) "principalmente per il minor contributo dei servizi di ingegneria in Italia e dei proventi di licenza del marchio", spiega la società in una nota sottolineando che "l’andamento del primo trimestre 2019 è influenzato da un rallentamento generale del mercato automotive mondiale, dovuto principalmente a una flessione del mercato cinese, e dalla sospensione di alcuni programmi di ingegneria".Le previsioni per il 2019 indicano un consolidamento dei risultati economici raggiunti nel 2018, anche se su valori inferiori in termini di valore della produzione e di risultato operativo, mentre si conferma la previsione di riduzione del debito finanziario lordo.