Piaggio: utile sale a 12,7 mln nel I trimestre 2022, +18,5% per i ricavi

Redazione Finanza 2 maggio 2022 - 13:08

MILANO (Finanza.com)

Trimestrale in crescita per Piaggio. Il gruppo delle due ruote di Pontedera ha annunciato di avere chiuso i primi tre mesi del 2022 con un utile netto di 12,7 milioni di euro, in progresso del 14,1% rispetto a 11,1 milioni al 31 marzo 2021, e rappresenta "il miglior risultato mai registrato nel primo trimestre". I ricavi consolidati hanno raggiunto quota 455,8 milioni, in aumento del 18,5% (+15,5% a cambi costanti). L’indebitamento finanziario netto (PFN) al 31 marzo 2022 è stato invece pari a 441,1 milioni, in miglioramento di 7,5 milioni rispetto ai 448,6 milioni a fine marzo 2021.In relazione al conflitto Russia – Ucraina, il gruppo Piaggio ha fatto sapere che "segue con grande attenzione l’evoluzione della crisi, che ha iniziato a generare incrementi dei costi delle materie prime e delle energie e che potrebbe avere significative ripercussioni sull’economia mondiale anche a seguito delle sanzioni già entrate in vigore o ancora in via di definizione. L’estrema diversificazione geografica delle vendite e degli acquisti fa sì che l’esposizione nell’area del conflitto sia sostanzialmente nulla".