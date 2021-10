Piaggio: utile 9 mesi sale a 51,6 mln, +32,7% per i ricavi

Daniela La Cava 29 ottobre 2021 - 14:36

MILANO (Finanza.com)

Il gruppo Piaggio ha annunciato i risultati dei primi 9 mesi dell'anno che vedono l'utile netto salire del 77,1% a 51,6 milioni di euro contro i 29,1 di un anno fa e l'Ebitda attestarsi a 192,9 milioni (+28,5% a/a). Da gennaio a settembre anche i ricavi hanno mostrato una decisa crescita, attestandosi a 1.319,2 milioni di euro, miglior risultato nel periodo dal 2007 e mostrando un aumento del 32,7% rispetto ai 993,8 milioni riportati un anno fa. Nel periodo in esame il gruppo Piaggio ha venduto nel mondo 430.600 veicoli, in crescita del 21,7% rispetto ai 353.900 veicoli di un anno fa."I risultati di questi primi nove mesi del 2021 del Gruppo Piaggio sono evidentemente di soddisfazione considerando le problematiche della pandemia. La forte crescita dell’Ebitda a circa 193 milioni di euro e la generazione di cassa hanno permesso di registrare una riduzione dell’indebitamento di oltre 70 milioni. L’obiettivo rimane quello di migliorare la produttività per mitigare la evidente complicata situazione delle forniture globali”, ha commentato Roberto Colaninno, presidente e amministratore del gruppo Piaggio.