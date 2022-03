Piaggio: netto miglioramento di tutti i principali indicatori economici e patrimoniali nel 2021

simone borghi 2 marzo 2022 - 14:24

MILANO (Finanza.com)

Nel 2021 Piaggio ha venduto complessivamente nel mondo 536.000 veicoli (482.700 nel 2020), in crescita dell’11%, registrando ricavi consolidati per 1.668,7 milioni di euro. Tutte le aree geografiche hanno riportato un andamento positivo. L’esercizio 2021 si è chiuso con ricavi netti consolidati pari a 1.668,7 milioni di euro, in crescita del 27% (+28,1% a cambi costanti) rispetto all’anno precedente.L’evoluzione del conto economico sopra descritta porta a un EBITDA consolidato di 240,6 milioni, in miglioramento del 29,3% (+30,2% a cambi costanti); l’EBITDA margin è pari al 14,4% (14,2% al 31 dicembre 2020). Il risultato operativo (EBIT) è stato pari a 112,6 milioni, in progresso del 58,9%; l’EBIT margin è pari a 6,7% (5,4% al 31 dicembre 2020). Nel 2021 il Gruppo Piaggio ha consuntivato un utile netto positivo per 60,1 milioni, quasi raddoppiato (+91,7%) rispetto al 2020. L’indebitamento finanziario netto (PFN) al 31 dicembre 2021 risulta pari a 380,3 milioni, in miglioramento per 43,3 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2020.Riguardo al futuro il gruppo segnala: “Grazie ad un portafoglio di marchi unici al mondo, Piaggio proseguirà anche nel 2022 il suo percorso di crescita, confermando gli investimenti previsti in nuovi prodotti e nuovi stabilimenti e rafforzando il proprio impegno sulle tematiche ESG, nonostante le attuali tensioni geopolitiche internazionali”.