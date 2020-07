Piaggio: nel I semestre ricavi -26,5%, utile sceso a 9,1 mln. Su acconto dividendo si discuterà a settembre

Valeria Panigada 27 luglio 2020 - 12:54

MILANO (Finanza.com)

Un semestre in frenata per Piaggio a causa del coronavirus. Nei primi sei mesi del 2020 il gruppo di Pontedera ha registrato ricavi pari a 600,1 milioni di euro, in contrazione del 26,5% rispetto a 817 milioni di euro registrati al 30 giugno 2019 in conseguenza del lockdown che ha implicato la chiusura delle attività produttive e commerciali per diverse settimane in molte nazioni. L'utile netto è sceso a 9,1 milioni di euro dai 34,6 milioni del primo semestre 2019. L’indebitamento finanziario netto risulta pari a 528,5 milioni di euro, in miglioramento per 20,1 milioni di euro rispetto ai 548,6 milioni di euro registrati lo scorso 31 marzo.Sul futuro il gruppo rimane cauto e non si sbilancia con previsioni in cifre. "Allo stato attuale, la formulazione di previsioni per l’esercizio resta comunque complessa in quanto dipende, tra l’altro, dall’evoluzione della pandemia e dagli effetti nei prossimi mesi delle misure pubbliche nel frattempo implementate e da implementare nei paesi in cui il gruppo è presente", spiega Piaggio.Intanto il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente Roberto Colaninno, ha deciso di rinviare la decisione relativa alla distribuzione di un acconto sul dividendo dell’esercizio 2020 in occasione dell’approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre, con eventuale pagamento nel mese di novembre. La decisione è stata presa considerata l’attuale situazione macroeconomica e i relativi possibili impatti sui risultati del gruppo.