Osai Automation: risultato netto positivo nel 2020, conti penalizzati da effetto Covid

simone borghi 29 marzo 2021 - 12:38

MILANO (Finanza.com)

Nonostante l’anno 2020 risenta degli effetti del Covid, che ha costretto Osai Automation a una forzata riduzione della produzione per due mesi, il gruppo mantiene inalterata la sua solidità e conclude con successo il processo di quotazione su Aim Atalia. Lo si legge in una nota che riporta i risultati dell’esercizio 2020 che si è chiuso con fatturato e margine che hanno subito una riduzione contenuta rispetto ad altre realtà operanti nello stesso mercato, con la quota export che supera l’83% del fatturato.Osai ha ridotto significativamente l’indebitamento a fine 2020, mantenendo inalterato il livello di liquidità. Il risultato netto è positivo, seppure in sensibile decrescita. Sul dato impatta anche la scelta della società di non aver mai fatto ricorso agli ammortizzatori sociali nel corso dell’anno. Il beneficio derivante dal credito d’imposta per i costi di IPO ricadrà nel 2021.