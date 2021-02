Nexi: utile normalizzato scende a 245,8 mln nel 2020, -2,8% per i ricavi

Redazione Finanza 11 febbraio 2021 - 14:32

Nexi ha alzato il velo sui risultati finanziari 2020 che vedono l'utile netto normalizzato calare del 2,5% a 245,8 milioni di euro, mentre i ricavi sono scesi del 2,8% a 1,043 miliardi. Nel periodo in esame la paytech italiana ha registrato una solida performance finanziaria nonostante il Covid-19 con un Ebitda pari a 601,4 milioni, in aumento del 2,5% su base annua e un Ebitda margin al 58 per cento.Osservando i risultati del solo quarto trimestre, Nexi ha riportato ricavi complessivi per 290,3 milioni di euro (-0,7% a/a) e un Ebitda che è invece salito dell'8,3% a 172,5 milioni. Al 31 dicembre 2020 la posizione finanziaria netta gestionale è pari a 2.133 milioni.