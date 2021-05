Nexi: ricavi a 258,6 milioni (+4,1%) nel 1° trimestre, ebitda a 139,8 milioni

Titta Ferraro 13 maggio 2021 - 13:28

MILANO (Finanza.com)

Nelprimo trimestre del 2021 il Gruppo Nexi ha registrato ricavi pari a 258,6 milioni, in crescita del 4,1% rispetto a un anno prima. L'ebitda è stato pari a 139,8 milioni, in aumento del 2% rispetto al 1° trimestre 2020 e del 9,2% rispetto al 1° trimestre 2019. L’EBITDA Margin è stato pari al 54%, pressoché in linea con il livello registrato nello stesso periodo dello scorso anno. Nel primo trimestre del 2021 i Costi ammontano a 118,8 milioni, in crescita del 6,6% rispetto al 1° trimestre 2020 e del +1,2% rispetto al 1° trim. 2019.